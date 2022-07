Jovem é preso suspeito de matar a família para pagar dívida com agiota

- Publicidade -

Um jovem de 23 anos foi preso por suposto envolvimento no assassinato de seu pai, mãe e irmã, com golpes de faca e marreta. Os homicídios ocorreram no último domingo (17/7), no município de Carpina (PE), e os corpos foram encontrados carbonizados dentro de um carro, no município vizinho, Nazaré da Mata.

Thallys Emanoel Medeiros da Cunha confessou que teria contratado uma pessoa para simular um assalto à casa da família. Ele pretendia vender os bens para pagar uma dívida de cerca de R$ 2,4 mil a um agiota. A pessoa contratada, então, chegou à casa com outros quatro homens encapuzados.