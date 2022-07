Jovem é preso suspeito de dar cocaína para criança e adolescente em festa regada a drogas e sexo coletivo

- Publicidade -

Um jovem de 18 anos foi preso suspeito de dar cocaína para uma criança e para três adolescentes em uma festa regada de drogas e com sexo coletivo, em Firminópolis, na região central de Goiás. Segundo a Polícia Civil, uma das adolescentes, que é diabética, chegou a ficar internada após a festa que aconteceu na casa do suspeito durante três dias.

De acordo com o delegado Tiago Junqueira, as investigações tiveram início com a internação da adolescente de 15 anos, que é diabética. Ele explica que a menina chegou ao Hospital Regional de São Luís de Montes Belos após três dias sem tomar a insulina e com uso intenso de álcool e cocaína. Como a menina apresentou sinais de estupro, os policiais foram acionados.