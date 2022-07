Jovem é preso após tirar foto de colega de trabalho nua e espalhar entre adolescentes

- Publicidade -

Um jovem de 18 anos foi preso em Montes Claros, Minas Gerais, depois de tirar fotos de uma colega de trabalho nua e espalhar em um grupo de WhatsApp.

De acordo com informações do jornal Estado de Minas, o rapaz enviou as imagens para alunos da Escola Estadual Benjamin Versiani dos Anjos, no bairro Renascença.

A vítima, de 21 anos, contou à polícia que o rapaz tem costume de tirar fotos de colegas de trabalho e fazer piada. Ao saber que sua foto nua estava espalhada entre os alunos, ela desconfiou dele.

A mulher, então, decidiu questionar o suspeito. Inicialmente, ele não só negou o fato, como ameaçou jogar um prato na cabeça da vítima.

Após ser confrontado por agentes da Polícia Militar, porém, o rapaz finalmente admitiu o delito e foi detido.

Fonte: Yahoo!