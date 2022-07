Jovem é morto com tiros na sala de casa após suspeitos invadirem residencial

O crime aconteceu no residencial Cristal da Calama, bairro Planalto. A Delegacia Especializada em Crimes Contra Vida (DECCV) já iniciou as investigações. Ninguém foi preso.

A Polícia Militar foi acionada, realizou as primeiras diligências no local. Em seguida as equipes da perícia técnica, DECCV e Samu compareceram e realizaram os trabalhos. O rabecão removeu o corpo de Júlio para Instituto Médico Legal.

Fonte: G1 RO