Jovem dorme em trilho e morre atropelado por trem em Jaraguá do Sul

Um homem de 23 anos morreu atropelado por um trem de carga em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense, na madrugada de domingo (17). Segundo os bombeiros voluntários, que conversaram com testemunhas, a vítima estava dormindo nos trilhos quando foi atingida.

De acordo com o relatório do atendimento, o caso ocorreu pouco antes das 3h, na Avenida Prefeito Waldemar Grubba, bairro Centenário.

A Polícia Militar (PM) também foi acionada e informou que, quando o socorro chegou, o homem estava inconsciente, mas respirando. Ele teve uma das pernas amputadas e morreu em seguida, no local. Uma equipe do Samu auxiliou no atendimento.

O maquinista informou à PM que quando viu o homem deitado, próximo a um viaduto, freou com força, mas o trem não parou imediatamente porque estava com 138 vagões. Disse também que, como tinha acabado de passar por cruzamentos, já havia buzinado algumas vezes nas proximidades.

O maquinista fazia a rota de transporte em Corupá em direção a São Francisco do Sul, também no Norte catarinense.

As polícias Científica e Civil estiveram no local. A identidade da vítima não foi divulgada. Documentos pessoais, um boné e um celular danificado foram levados para perícia.