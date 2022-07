Jovem de 22 anos é executado a tiros no Segundo Distrito

- Publicidade -

Um homem, identificado como Welisson Coelho de Souza, 22 anos, foi executado a tiros na manhã dessa terça-feira (26) na rua Niterói, na região do Segundo Distrito do município de Sena Madeireira, interior do Acre.

Policiais informaram que a vítima caminhada na rua, quando homens fortemente armados, supostamente membros de uma facção criminosa, se aproximaram e começaram a efetuar vários disparos contra o jovem, que não teve tempo de ser defender.

Após os disparos, a dupla fugiu do local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foi acionada, mas, ao chegar no local, apenas constatou o óbito da vítima.

O local foi isolado para o trabalho da perícia técnica

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos.

A polícia ainda chegou a fazer buscas na região, mas não conseguiu localizar nenhum suspeito de participação no crime. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).