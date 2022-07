Jovem de 15 anos quase arranca olhos de cachorro durante ataque de fúria

- Publicidade -

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foi acionada para atender uma ocorrência de maus tratos a um cachorro. Segundo as primeiras informações repassadas, um jovem de 15 anos seria o autor das agressões ao animal.

Ao chegar ao local, a mãe do adolescente e dona do animal de estimação, alegou que o filho teria torturado e quase arrancado os olhos do cão. O menor foi indagado pelo policial, e confessou que levou o animal a um local próximo de casa e agrediu violentamente com uma pedra. A motivação das agressões, seria porque sua genitora o internaria em uma clínica para dependentes químicos, já que o rapaz é usuário de drogas.

A Delegada responsável pelo caso, Allana Mariele Zarelli, disse que o jovem teve um ataque de raiva e se vingou no cachorro de estimação de sua mãe, de 44 anos. O cão foi levado ao veterinário com ferimentos nos olhos, cabeça e corpo.

Com informações G1