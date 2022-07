Jove desrespeita pedido de Velho do Rio e ganha ultimato: “Nunca mais me verá”

- Publicidade -

Nos próximos capítulos de “Pantanal”, Jove (Jesuíta Barbosa) vai desrespeitar os desejos do Velho do Rio (Osmar Prado) e fará uma foto da entidade. O personagem só aparece para algumas pessoas no bioma, e já deixou claro que não quer que as pessoas tenham nenhuma prova de sua existência.

O filho de José Leôncio chegou ao Pantanal como fotógrafo, ocupação que acabou em segundo plano quando ele decidiu se tornar um peão para trazer orgulho ao pai. Vendo que a entidade não aprovou seu comportamento, Jove resolveu esconder o filme com o registro, mas mesmo assim não conseguiu resolver totalmente a situação. “Você nunca mais me verá”, afirmará. Na próxima sexta-feira (15), a traição vai piorar quando Jove contar a José Leôncio que conseguiu fotografar a entidade. O fazendeiro não sabe, mas o Velho do Rio é seu pai, Joventino, que desapareceu misteriosamente na mata há anos.

A cena está prevista para ir ao ar na próxima segunda-feira (11). Juma não concordará com a atitude do namorado, e continuará amiga da entidade. Será ele que anunciará que a jovem está grávida após ter sua primeira noite de amor com Jove. Após o anúncio, Jove aceitará morar com Juma na tapera, deixando para trás a fazenda de José Leôncio.

Velho do Rio em perigo

Joventino se arrependerá de magoar o avô, pois o Velho ficará entre a vida e a morte mais uma vez. Ele levará um tiro de Tenório (Murilo Benício) no capítulo de quarta-feira (13). O vilão vai disparar contra a sucuri depois de quase levar um bote da cobra. Desta vez, quem salvará a vida do Velho será Eugênio (Almir Sater), o dono da chalana.

