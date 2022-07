Jove desiste de ser peão e abandona fazenda do pai: “Espero que me perdoe”

- Publicidade -

Após muitas semanas tentando ser o peão que José Leôncio (Marcos Palmeira) sempre quis, Jove (Jesuíta Barbosa) finalmente irá desistir da empreitada e irá para a tapera morar com Juma (Alanis Guillen). Ao sair da fazenda, Jove entende que está abrindo mão do império rural do pai, e deixa uma carta pedindo desculpas.

“Meu pai peão, eu peço que o senhor me perdoe por isso e, se puder, entenda que eu não posso fazer as coisas como o senhor faria. Para fazer jus ao nome que o senhor me deu, eu vou trazer o mais valente dos marruás para a nossa fazenda. Mas não no laço, como o senhor gostaria de ver seu filho fazendo. Será no feitiço, como o meu avô Joventino teria feito se estivesse aqui”, escreve Jove, lembrando uma cena que marcou a primeira fase de “Pantanal”.

Na cena, Joventino pai (hoje a entidade Velho do Rio) mostrou para o filho (Renato Góes) que um marruá não deve ser pego pelo laço, e sim com persistência e respeito. Na época, José Leôncio não entende porque o pai se recusa a usar a foirça bruta para capturar o marruá. Após conseguir o respeito do animal, Joventino pai retorna para a fazenda com uma manada completa, mostrando ao filho que o respeito à natureza funciona mais do que qualquer comportamento predatório.

Primeira transa

Uma das cenas mais esperadas de “Pantanal” foi ao ar no capítulo desta segunda-feira (4). Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen) finalmente transaram na beira do rio. A sequência quente repercutiu nas redes sociais e algumas pessoas disseram que ficaram constrangidas com os diálogos e a riqueza de detalhes. Em um momento, por exemplo, Juma chegou a dizer que ia “encaixar” em Joventino.

Na trama, Juma demonstrava vontade de transar com Jove há muito tempo, mas tinha medo de engravidar, pois nunca recebeu uma educação sexual. Após ser convencida pelo Velho do Rio (Osmar Prado), porém, a mocinha procurou o namorado sem controlar os seus desejos. O clima esquentou depois que Jove aceitou morar na casa da amada.

“Eu sou seu, Juma, desde o instante em que te vi. Sempre fui”, disse o jovem. “Deixa eu encaixar aqui”, respondeu ela, abraçando o parceiro e “virando onça” de tesão.

Fonte/ Portal Yahoo.com