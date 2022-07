Jornalista acusa Ana Maria Braga de humilhá-lo, desabafa e manda recado: “Poderia repensar suas atitudes”

- Publicidade -

A apresentadora Ana Maria Braga viu seu nome virar o principal assunto. Ao comentar sobre uma possível briga da veterana com Fábio Caniatto, o intérprete do Louro Mané, um famoso jornalista detonou a apresentadora, chegando a afirmar que ela o teria humilhado nos bastidores de um programa. Segundo informações do colunista Alessandro Lo Bianco, a apresentadora supostamente teria humilhado um colega de trabalho, o deixando constrangido na frente de mais de 30 pessoas.

Leão Lobo, famoso por suas matérias de fofoca, acabou decidindo se pronunciar a respeito do assunto e disse que Ana Maria supostamente fez a mesma coisa com ele anos atrás. Segundo ele, após o acontecido, mesmo que não tenha sido na frente de mais de 30 pessoas, saiu do estúdio aos prantos. “Eu passei exatamente por essa mesma coisa com a Ana Maria. Eu fazia um trabalho muito profissional. Não tinham 30 pessoas, mas tinha gente no estúdio. Ela me humilhou e eu saí chorando. Foi um momento muito triste, muito ruim na minha carreira”, lamentou.

Na época do episódio, ele trabalhava com a famosa, hoje apresentadora do Mais Você, no programa Note e Anote, ainda na emissora Record. Leão ainda acusou Ana de não saber dividir os holofotes: “Eu disse que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. A Ana não admite dividir espaço. Para ela é muito difícil isso”. Leão concluiu seu desabafo mandando um recado para a apresentadora: “Eu fico triste por saber disso, por tudo que ela passou e ainda não aprendeu. Fui desrespeitado violentamente. Foi agressivo. Foi feio. Acho que a Ana Maria Braga poderia repensar suas atitudes. O sofrimento melhora os bons e piora os maus”.

Nas redes sociais, diversos internautas tiveram diversões divergentes, com alguns defendendo o jornalista, e outros saindo em defesa da apresentadora. “Trabalhar com Ana Maria Braga é bem difícil, quem diz isso não sou eu, quem diz isso é quem já trabalhou com Ana Maria Braga, quem diz isso é o Leao Lobo.“, disse uma internauta, defendendo o jornalista da Gazeta. “Leão lobo nunca prestou… O papagaio é chato infelizmente.“, opinou outra internauta, em defesa de Ana.

Fonte: Bolavip Brasil