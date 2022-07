Jojo Todynho expõe salário do marido e dispara: ‘Não preciso bancar homem’

- Publicidade -

A cantora Jojo Todynho se irritou após uma seguidora dizer nas redes sociais que ela estava criticando o ator Caio Castro pela fala sobre pagar a conta em um encontro, mas bancava o marido. A artista, que é casada com o militar Lucas Souza, ameaçou processar a seguidora por calúnia. Além disso, ela soltou o verbo nos stories do Instagram e expôs o salário de Lucas. “Meu marido é oficial do exército, cursa duas faculdades. O povo brasileiro, pela misericórdia de Deus, tem que sobreviver com um salário mínimo, fazendo das tripas coração para pagar contas, para se manter e para comprar comida, que está tudo caro. Se uma pessoa que ganha R$ 8 mil, que é muito mais que um salário mínimo, e cursa economia não souber administrar seu dinheiro, está ferrada. Conheci meu marido em Cancún, se ele fosse duro, não estava em Cancún”, declarou a dona do hit Que Tiro Foi Esse. O militar disse ao fundo que, além do salário, possui outras fontes de renda.

Jojo continuou seu desabafo dizendo que está cansada de ver comentários de que Lucas só está com ela por interesse. “Eu acredito em um mundo em que existam pessoas honestas, que não precisam se relacionar com os outros por causa de dinheiro”, falou a artista. “Sou uma mulher fod*, bem resolvida, milionária. Sempre trabalhei e fui atrás do meu. Não preciso bancar homem não. Vocês estão preocupados com o físico? Eu não me preocupo não, [me preocupo] é com caráter. Dinheiro para deitar na maca [para realizar cirurgias plásticas] e sair Barbie, eu tenho.” Na visão da vencedora de “A Fazenda 12”, as pessoas fazem esse tipo de comentário por causa do seu corpo. “Qual o problema de eu ser gorda? Sou gorda mesmo e gostosa, do jeito que ele [Lucas] gosta, uma mulher completa”, concluiu a artista.