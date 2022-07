Jogos Escolares: Dom Pedro II domina o futsal feminino

- Publicidade -

A modalidade de futsal teve uma sexta-feira (15) recheada de decisões pelos Jogos Escolares 2022. O palco das disputas foi o quase cinquentenário ginásio Álvaro Dantas – praça esportiva foi inaugurada em 1975, onde três finais e duas decisões de terceiro lugares foram realizadas.

No período da manhã, ocorreram duas decisões de terceiros lugares. Na primeira delas, pelo naipe masculino sub-14, as equipes do Colégio Meta e do Dom Pedro II fizeram um jogo pra lá de equilibrado e ficaram no empate por 2 a 2. Nas cobranças de pênalti o Colégio Meta venceu por 3 a 2.

Na outra decisão de terceiro lugar, mas agora pelo naipe feminino sub-17, as meninas do Colégio Acreano estiveram “soltas” em quadra e construíram uma vitória fácil sobre o Wilson Barbosa por 5 a 1.

1ª final

Na primeira grande final do dia, envolvendo as equipes femininas do sub-14 dos colégios Dom Pedro II e do Santa Maria, finalizou com vitória da escola militar por 4 a 1. Marcela, Alexandra (2x) e ketlyn fizeram os gols do Colégio Dom Pedro II, enquanto Lauany descontou para o Santa Maria. Na decisão do terceiro lugar, ocorrida na semana passada, a Escola Wilson Barbosa superou nas cobranças de pênaltis o Carlos Casavechia por 3 a 2, após empate no tempo normal de partida por 2 a 2.

Emocionada com a conquista, a fixa artilheira Marcela Fontinele, do Colégio Dom Pedro II, fez questão de agradecer o apoio da família, da comissão técnica (Rose Costa e Flávia Fernandes), assim como da direção da escola militar pelo apoio incondicional à equipe na conquista do título.

Mais decisões

No período da tarde, o Colégio Acreano fez um jogo perfeito e derrotou pelo placar surpreendente de 8 a 0 o time da Escola Mário de Oliveira, em decisão válida pelo naipe masculino sub-14.

Na sequência, as equipes do Dom Pedro II e Leôncio de Carvalho fizeram a final do feminino do sub-17. Mais bem postada na quadra de jogo e liderada pela dupla Nina e Isadora, o time do colégio militar venceu por 11 a 3.

Sub judice

Um recurso impetrado durante a semana pelo Colégio Acreano impediu a realização da decisão do naipe masculino Sub-17. Consta no autos que um atleta da escola Lourival Pinho teria jogado com dois cartões amarelos, apesar da orientação de irregularidade apontada pela coordenação dos Jogos Escolares, segundo informações repassadas à imprensa. Na tarde da sexta-feira (15), a comissão organizadora da competição acordaram com as duas escolas a realização de uma nova partida entre Heloísa Moura e Lourival Pinho. O duelo vai ocorrer na próxima segunda-feira (18), às 15h, no ginásio Álvaro Dantas. Um outro recurso, impetrado pela equipe de futsal da Ejorb continua em análise pela comissão organizadora.

Quanto à definição do segundo finalista, o recurso do Ejorb ainda será avaliado pela coordenação dos Jogos.

Fase Estadual

A fase Estadual do futsal nos Jogos Escolares será realizada entre os dias 3 e 7 de agosto em Epitaciolândia.

Colégio Meta “papa tudo” na modalidade de voleibol

Sob a batuta do técnico Júlio Paulo D’Anzicourt Filho e da professora Talita, o Colégio Meta sobrou em quadra durante a disputa da modalidade de voleibol dos Jogos Escolares. No naipe masculino sub-17, o colégio privado superou na decisão o Colégio Acreano por 2 sets a 0, com parciais apertadas de 28 x 26 e 30 a 28. Foram seis vitórias em seis partidas.

No naipe feminino, o Colégio Meta seguiu imbatível e na decisão derrotou a Escola Leôncio de Carvalho também por 2 sets a 0: 25 x 13 e 25 x 12. Foram cinco vitórias em cinco partidas na campanha do título.

A boa campanha do Colégio Meta foi confirmada na categoria envolvendo estudantes com idade entre 12 a 14 anos. A escola da rede privada venceu o Colégio Sigma tanto no masculino quanto no feminino e ficou na primeira posição.

Com os títulos municipais conquistados no meio de semana, o Colégio Meta avança para fase estadual dos Jogos Escolares, que será entre os dias 28 e 31 de julho, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.