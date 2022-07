Joelma dá patada em fã que viajou 14 horas para vê-la e é criticada

- Publicidade -

Um vídeo de Joelma se negando a tirar foto com um fã que viajou 14 horas para vê-la repercutiu nas redes sociais neste fim de semana. O registro foi feito antes do show da artista em Osasco, município de São Paulo, na noite de sábado (9).

“Joelma, eu viajei 14 horas, tira uma foto comigo”, disse o admirador. “Ou eu atendo você ou eu faço show, e aí?”, respondeu a cantora, virando as costas e subindo no palco.

Nas redes sociais, Joelma foi bastante criticada. Algumas pessoas disseram que o tempo que ela levou respondendo o fã dava para ter tirado a foto. Outros chamaram atenção pela resposta da cantora ao admirador.

Em nota, a assessoria da artista lembrou que Joelma ainda se recupera das sequelas da Covid-19 e por recomendação médica deixou de fazer atendimentos no camarim.

“A casa de shows foi anteriormente sinalizada e comunicada que não haveria atendimento. Reforçamos ainda que os atendimentos estão suspensos até que a artista esteja totalmente recuperada. Afinal, esse momento com os fãs sempre foi uma prioridade durante os seus 28 anos de carreira”, diz o comunicado.

Recentemente, Joelma surpreendeu seus fãs ao surgir bem diferente, com o rosto inchado durante um show. Na ocasião, ela explicou que o inchaço era resultado das sequelas da Covid-19 e chegou a brincar com a situação: “Estou a cara do Quico”, disse, referindo-se ao personagem do seriado “Chaves”.

Fonte: Yahoo!