João Gomes vive suposto affair com atriz global

João Gomes não precisa mais procurar por um dengo. Fontes afirmam que o cantor estaria vivendo um suposto affair com uma atriz que já fez parte de novelas da Globo e do SBT, além de acumular mais de 1,5 milhão de seguidores no TikTok e 2,5 milhões no Instagram. O relacionamento, no entanto, é negado pela artista.

Este espaço apurou que João Gomes estaria com Duda Wendling. Pessoas próximas aos dois afirmam que eles já teriam assumido a amigos que a relação se trata de um namoro, que segue de forma tranquila. Para a coluna, no entanto, Duda negou a informação, dizendo que eles são apenas amigos.

“Tenho ido a show, mas como amiga. Como vou em shows de outros amigos”, disse.

Segundo fontes da coluna, João e Duda se conheceram em um dos eventos que são feitos justamente para reunir grandes influenciadores da web, como uma forma de se estarem juntos e gravarem conteúdos.

Fonte/ Portal metropole.com