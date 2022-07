Jéssica abandona a pré-candidatura ao Senado e tentará a reeleição

- Publicidade -

A deputada Jéssica Sales (MDB) anunciou na tarde de hoje (29) que não é mais candidata a senadora da República. O anúncio caiu com uma bomba no colo do MDB que queria fazer uma chapa puro sangue nas eleições de 2022 com Mara Rocha (MDB) para o Palácio Rio Branco.

Segundo Jéssica Sales, a decisão vai de encontro com reflexão feita com a família e sua base eleitoral.

Em entrevista ao AcreNews, Sales confirmou que apesar de deixar a pré-candidatura ela não abandonou as eleições. Vai tentar a reeleição.

Nas redes sociais, ela justificou que a candidatura à reeleição teve peso maior por ter mandatos como deputada federal.

Outro peso na decisão vai de encontro com o quadro de saúde da parlamentar que vem tratando de um câncer de mama. Recentemente, ela iniciou a fase mais complexa.