Jenilson diz que a federação PSB/PT pode ser mantida se Jorge for lançado ao Governo

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) e pré-candidato ao senado da república disse em uma entrevista que a decisão de disputar uma vaga ao senado nas eleições deste ano se deu devido à demora do ex senador Jorge Viana (PT) em decidir qual cargo irá disputar.

O deputado aproveitou o momento para afirmar que manter a união entre a federação PSB/PT formada a nível nacional só depende de Jorge Viana optar em disputar o governo. “Só tem uma pessoa que pode resolver isso, e é o Jorge Viana”, disse.

Jenilson demonstrou está magoado com o ex-senador, devido a uma declaração que Jorge concedeu onde ele diz que os lideres da esquerda não tinham coragem de disputar o governo contra o atual governador. “Aquilo foi um tremendo desrespeito. Aquilo foi pra quem, pra mim?” questionou.

De acordo com o parlamentar a convenção do PSB acontecerá no próximo dia 5 de agosto.

Fonte/ Jornal O Rio Branco