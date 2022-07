Jacaré gigante é retirado de lago com pá carregadeira no Tocantins

A Polícia Militar informou que foi até o lago depois de receber informações sobre tentativas de ataque ao animal. Os militares perceberam que o jacaré estava com lesões antigas, sem as patas dianteiras e provavelmente cego de um olho. Um biólogo falou sobre as condições em que o animal foi resgatado. (Leia mais abaixo).

O que diz a Mineradora

O representante da mineradora disse ao g1 que o jacaré-açu foi visto no período da manhã. No momento em que um funcionário subiu na balsa, o animal estava no lago com a boca aberta.

O representante informou que os funcionários imobilizaram o animal usando cordas e acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. A área é frequentada por várias pessoas, principalmente, durante esse período seco, quando o calor fica mais intenso.

“Nós imobilizamos o animal porque ele estava muito agressivo e o local é usado por banhistas. Quando a polícia chegou, o animal estava no chão. Eles pediram apoio para içar e colocar o jacaré na caçamba. O animal não sofreu maus tratos nenhum, não teve lesões, estava vivo, pelo vídeo dá para ver ele muito agressivo, foi resgatado sem machucado”, disse.