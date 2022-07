Isis Valverde faz topless em passeio de barco na Itália; veja a foto

- Publicidade -

Isis Valverde, 35, está curtindo a Itália. Nesta quarta-feira (27), a atriz publicou uma sequência de fotos enquanto “turistava”. Uma delas chamou atenção pelo topless durante um passeio de barco. A beleza da artista e a paisagem não passaram despercebidas.

Antes da Itália, Isis passou pela Grécia. Em uma das publicações, ela compartilhou um poema sobre conhecer lugares novos. Vale lembrar que a atriz escreveu seu primeiro livro de poesias em 2019, o “Camélias em Mim”.

Na tour, ela também foi vista com um empresário, que logo foi apontado como affair da artista. Álan Faria Bissoli é um dos melhores amigos do filho do Faustão e aparece em várias fotos postadas por João Guilherme, em festas no Brasil e viagens ao exterior. Entre os 12 mil seguidores do seu perfil, está a cantora Anitta. Ele e Isis também se seguem por lá.

A atriz, que está separada desde fevereiro de Andre Resende, pai do seu único filho, vem postando fotos da viagem, mas nenhuma na companhia de Álan Bissoli.

Fonte: Yahoo!