Inquérito Policial que apurava morte de MC Kevin é encerrado no Rio de Janeiro

O juiz Adriano Celestino Santos, Auxiliar do II Tribunal do Júri, decidiu arquivar o inquérito policial que investigava a morte do funqueiro Kevin Nascimento Buenos, conhecido como MC Kevin.

A Justiça do Rio de Janeiro, aponta que não teve índicios de crimes doloso e nem culposo. O cantor morreu no dia 16 de Maio de 2021, após cair da sacada do apartamento que estava hospedado, localizado na Barra da Tijuca.

Segundo Adriano, a perícia que foi feita no local dos fatos, não achou vestígios de brigas ou violência no quarto do MC. A perícia constatou através da posição do corpo na hora da queda, que a trajetória teria sido oblíqua, compatível com o movimento de impulso relatado em depoimento pelas testemunhas Bianca e Victor, que estavam com o músico no momento do acidente.

Todos os aparelhos telefônicos tiveram a quebra de sigilo, mas nenhum apresentou conversas que pudessem incriminar alguém que estava com Kevin. A mãe do cantor, Valquíria Nascimento Santos, teve um pedido de habilitação negado pelo juiz, assim como também não foi aceito pleitos de realização de provas de reprodução simulada dos fatos e indicação de assistentes técnicos para perícia paralela.

Com informações do site Metrópoles