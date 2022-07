Ingrato, Jove trai Velho do Rio e avô fica entre a vida e a morte novamente

- Publicidade -

Nos últimos episódios de “Pantanal”, o Velho do Rio (Osmar Prado) conseguiu convencer Juma (Alanis Guillen) a transar com Jove (Jesuíta Barbosa) a fim de constituir uma família. O filho de Zé Leôncio (Marcos Palmeira), porém, não retribuirá o avô com gratidão. Sem respeitar a decisão do Velho, que não quer ser fotografado, Jove vai tirar um clique do personagem para mostrar para todos da região.

A cena está prevista para ir ao ar na próxima segunda-feira (11). Juma não concordará com a atitude do namorado, que acabará escondendo o filme onde está a foto do Velho e piorando a situação. Decepcionado, o personagem mais sábio do folhetim avisará que nunca mais aparecerá para o neto.

Apesar da chateação com Jove, o Velho do Rio seguirá firme e forte ao lado de Juma. Na terça-feira (12), inclusive, ele fará o anúncio da gravidez da mocinha.

Velho do Rio em perigo

Joventino se arrependerá de magoar o avô, pois o Velho ficará entre a vida e a morte mais uma vez. Ele levará um tiro de Tenório (Murilo Benício) no capítulo de quarta-feira (13). O vilão vai disparar contra a sucuri depois de quase levar um bote da cobra. Desta vez, quem salvará a vida do Velho será Eugênio (Almir Sater), o dono da chalana.

Fonte/ Portal Yahoo.com