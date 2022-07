Influente que anda com poderosos em Brasília e que já foi no Luciano Huck é acusado de ser charlatão

- Publicidade -

Influente, articulado, com vasto currículo acadêmico, inteligente, chegando a participar de um quadro de conhecimento do antigo caldeirão do Huck e com acesso livre a muitos gabinetes de poderosos em Brasília.

É tal impressão que o advogado João Manoel Riél passa aos seus seguidores e pessoas próximas, no entanto, um post que viralizou nas redes desmascarou as vastas atribuições do jovem.

Francisco Campis contou uma longa história sobre como conheceu o suposto impostor e quando descobriu as fraudes apresentadas por João.

Leia abaixo a íntegra de seu relato.

Em 2019, quando eu ainda era estudante da UNISC (Universidade de Santa Cruz do Sul) e trabalhava como monitor de pesquisa, um tal de João Manoel Riél me mandou solicitação de amizade no facebook. Achei estranho que no perfil dele constava que ele era Pós Doutor em Direito pela Università degli Studi di Messina na Itália e mestrado em Portugal, pois nunca tinha ouvido falar dele. Apesar de ele ser ex-aluno da UNISC. Naquela situação deixei passar.

Mas ele começou a interagir com várias coisas que eu postava, comentava, curtia, etc… E aquela pulga atrás da minha orelha começou a coçar. Pois bem fui procurar o lattes dele e quando acessei tive certeza de que estava tudo muito errado ali. Pra começar na quantidade de prêmios

que ele se atribuía, bem como com a formação tb totalmente incompatível com a idade dele (2 mestrados, um doutorado e um pós doutorado realizados no período de 3 anos), sério confiram o lattes dele é uma viagem. (link disponível na postagem abaixo)