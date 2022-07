Influencer diz ter tomado remédio para cavalos: “Tudo para emagrecer”

- Publicidade -

A influencer Amanda França quase morreu após tomar medicamentos de uso veterinário com o objetivo de perder peso. Segundo a modelo, um dos rins estava parando de funcionar e ela chegou a urinar sangue.

“Já fiz muita loucura para ter corpão e ficar mais bombada. De dieta maluca à uso de remédio para cavalos, eu fazia de tudo para emagrecer. Não tinha consciência do que era perigoso, aprendi sofrendo e tendo complicações”, disse durante entrevista à Luciana Gimenez no Super Pop.

Amanda conta que decidiu comprar os remédios para cavalo ao se comparar com as musas do Instagram. Disposta a ter um corpo parecido com o de influenciadores e famosas da televisão, ela também abusou dos diuréticos e acabou parando no hospital.