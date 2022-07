Índia elege primeira presidente líder de tribo indígena

- Publicidade -

Pela primeira vez, a Índia elegeu uma pessoa indígena para presidente do país. Nesta quinta-feira (21), Draupadi Murmu, de 64 anos, a líder de um dos maiores grupos tribais indiano, Santhals, foi eleita com 68% dos votos do Parlamento.

Draupadi será a 15º presidente do país, e a segunda mulher. Ela vai suceder Ram Nath Kovind, a partir de 24 de julho.

O primeiro-ministro Narendra Modi, que apoiou Draupadi, disse em seu perfil do Twitter que ela “fortalecerá o desenvolvimento da Índia.”

Fonte: RedeTV