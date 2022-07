Ilze Scamparini revela a verdade por trás das aparições em telhados na Globo

- Publicidade -

Correspondente da Globo na Itália há mais de vinte anos, Ilze Scamparini finalmente revelou o porquê de sempre fazer as suas entradas nos programas jornalísticos da emissora em cima de telhados. A particularidade acabou caindo nas graças dos internautas, o que tornou a repórter bastante popular.

“Acontece que passei muitos anos gravando no chão os stand-ups [como são chamadas as entradas de repórteres durante os jornalísticos]. Só que, com o passar do tempo, o número de matérias por dia foi aumentando. Então, você precisa ter um lugar fixo para fazer os seus stand-ups, e a gente conseguiu aquele terraço maravilhoso que tem ali”, explicou em entrevista ao site Notícias da TV.

De acordo com Ilze, o cenário escolhido é um terraço construído pelo arquiteto Francesco Borromini (1599-1667) e ela se orgulha de poder dar uma vista bonita para os brasileiros durante suas aparições: “A gente dá isso de mão beijada, é um presente que a gente dá para os brasileiros”, brincou.

“Se você for ver, os correspondentes americanos, os italianos mesmo, eles aparecem atrás do chroma key, um pano verde ou azul e colocam uma imagem atrás. A gente, não! Temos um terraço real feito pelo Borromini, que foi um arquiteto e artista secular”, continuou.

A repórter ainda declarou que costuma se divertir com as piadas dos internautas, mas espera que eles entendam o que está por trás da decisão de colocá-la “nas alturas”: “As pessoas brincam, acho engraçado, mas tem que entender o conceito, o porquê de termos aqui. Até porque, dentro do Vaticano, você não pode gravar stand-up”, declarou Ilze, que é responsável por informar o público da Globo sobre as novidades da Igreja Católica.