Idoso apanha do enteado até mijar nas calças

- Publicidade -

Um idoso, de 66 anos, que possui deficiência visual apanhou do enteado na noite de ontem (18), dentro de uma casa na Vila Entrocamento, em Campo Grande.

Segundo o registro policial, a Polícia Militar foi acionada.

No local, os policiais foram recebidos pelo suspeito, de 49 anos, que tinha sangue pelas mãos.

O idoso começou a gritar por socorro, dentro do imóvel. Ele contou que era casado com a mãe do agressor, que seria falecida.

A vítima tinha escoriações pelo braço e estava próximo de uma poça de urina. Ele contou que é agredido com frequência.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.