Idoso acusado de abusar de duas netas é preso após seis anos foragido

Suspeito de estuprar duas netas, ambas com seis anos de idade na época, um idoso foi preso em Itaúba (MT), na quinta-feira (21). O crime ocorreu em 2016 e o homem era considerado foragido da Justiça.

Hoje com 80 anos, ele teve o mandado de prisão emitido pela 14ª Vara Criminal de Cuiabá.

A Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica) informou que os abusos foram praticados no mesmo dia, quando as netas passavam um fim de semana na casa do avô.

Ainda segunda a investigação, o homem foi encontrado a partir de uma denúncia de que ele estaria vivendo em Itaúba. A delegacia do município foi acionada para realizar as diligências e prender o suspeito. Ele está à disposição da Justiça.

O que é abuso sexual infantil?

O código Penal brasileiro prevê que o abuso infantil é todo envolvimento de uma criança em uma atividade sexual na qual ela não compreende. Por não entender a situação, a criança não está apta a se defender e, tampouco, informar consentimento.

O abuso infantil ainda é uma realidade brasileira, e de acordo com dados do Disque 100 em 2019, pelo menos 17 mil denúncias foram feitas.

Vale ressaltar que nem sempre a criança entende a situação, e permanece em silêncio, vindo a comentar sobre o crime apenas na idade adulta.

Se enquadram neste crime as modalidades: pedofilia, violência sexual, abuso sexual e exploração sexual.

Contatos para denunciar abuso sexual infantil:

Ouvidoria Online

Proteja Brasil

Bem como nos casos de homofobia e racismo, as denúncias de abuso infantil podem ser feitas anonimamente por meio do número 100 no telefone. Vale lembrar que todos os relatos são encaminhados para órgãos de investigação competentes.

Por meio do link: https://www.gov.br/mdh/pt-br/ondh/, o usuário pode preencher um formulário que será encaminhado para a central de atendimento do Disque 100.

Trata-se de um aplicativo que pode ser instalado gratuitamente no telefone de um usuário. Por meio de um formulário, o indivíduo pode realizar a denúncia, que também será encaminhada para a mesma central do Disque 100.

Fonte/ Portal G1