Idosa recebe ligação de amiga e é avisada que seria morta pelo ex

- Publicidade -

Uma idosa de 60 anos foi salva da morte por uma amiga que viu o ex-marido da conhecida, de 59, prometendo matá-la a facadas. O caso foi registrado em Montes Claros, no Norte de Minas, nessa quarta-feira (27). O suspeito acabou sendo preso em flagrante enquanto se deslocava para a prática do crime.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima contou ter recebido ligações de uma amiga que havia encontrado o ex-marido dela no ponto de ônibus. O homem, conforme registrado na ocorrência, estava com uma faca e dizendo que mataria a ex “de qualquer jeito”.

A vítima buscou auxílio dos militares que conseguiram abordar um homem com as características repassadas por ela. O suspeito estava a caminho da comunidade Cruzeiro do Sul, local onde a mulher mora. Durante as buscas, os PMs encontraram uma faca de 25 centímetros de lâmina com o homem.

Ameaças frequentes

A idosa revelou ser ameaçada pelo ex-marido constantemente, principalmente quando ele está embriagado. Uma medida protetiva chegou a ser expedida em favor da mulher, no entanto, o prazo de validade expirou. Desde então, a idosa alega que tem buscado renovar, mas não consegue.

Em uma oportunidade, o homem colocou fogo em um matagal próximo da casa dela no intuito de que as chamas chegassem até o imóvel onde a ex reside. A patrulha rural sabe da situação enfrentada pela idosa e realiza visitas à comunidade com o objetivo de proteger a idosa.

A senhora revelou ter medo de que o ex-marido mate ela e os netos. O suspeito foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Plantão de Montes Claros, local em que a ocorrência foi encerrada.