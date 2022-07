Ibovespa futuro cai com novos casos de Covid na China, em dia sem Wall Street

- Publicidade -

O Ibovespa futuro abriu os negócios desta segunda-feira (4) com baixa, sem a referência dos mercados à vista dos EUA, fechado por feriado da Independência. O foco dos investidores locais deve ser a velocidade da tramitação e os impactos da PEC dos auxílios, que concede uma série de benefícios sociais.

O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), afirmou na sexta-feira que trabalha para que a PEC seja votada pelos deputados ainda antes do recesso, que oficialmente tem início em 17 de julho.

Às 9h10 (horário de Brasília), o Ibovespa futuro para agosto operava em queda de 0,89%, aos 99.830 pontos.

O dólar comercial caia 0,21%, a R$ 5,310 na compra e na venda. O dólar futuro para agosto tinha baixa de 0,46%, a R$ 5,348.

Os juros futuros operam em alta, estendendo forte elevação da semana anterior, que adicionaram mais prêmio pelo aumento de percepção de risco fiscal com a PEC dos benefícios abrindo espaço para gastos acima do limite do teto: DIF23, +0,01pp, a 13,70%; DIF25, +0,03pp, a 12,67%; DIF27, +0,02pp, a 12,63%; DIF29, +0,02pp, a 12,80%.

O Dow Jones futuro tinha queda de 0,18%, enquanto os futuros do S&P 500 e Nasdaq recuavam, respectivamente, 0,28% e 0,40%.

As bolsas europeias operam em alta, após quatro dias de baixa e após um primeiro semestre bastante negativo para o mercado. A primeira metade do ano foi dominada por preocupações com a inflação, a guerra na Ucrânia e o potencial de recessão global.

Os mercados asiáticos fecharam sem direção definida nesta segunda-feira, com o governo chinês tentando conter um novo surto de Covid em cidades do leste, o que levanta temores sobre a desaceleração econômica do país. A notícia pode afetar mais uma vez ações de mineração e siderurgia na B3, com a queda do contrato futuro do minério de quase 6% na Bolsa de Dalian, na China.

Ainda em destaque, os resultados de uma pesquisa privada sobre a atividade de serviços da China devem ser divulgados no final desta semana, juntamente com dados de inflação sul-coreanos e várias decisões do banco central.