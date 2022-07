IBGE prorroga inscrições para o cargo de recenseador; processo seletivo tem 81 vagas para o Acre

- Publicidade -

Foi prorrogado, para o dia 3 de agosto, o fim do prazo das inscrições do processo seletivo complementar para recenseadores (nível fundamental completo) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o órgão, a seletiva é para vagas que ainda não foram preenchidas. A inscrição para o certame é gratuita. Para a função, a jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 horas semanais. A remuneração será por produção.

Segundo o IBGE, a previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado, com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico 2022 e na disponibilidade de recursos orçamentários. Para o Acre, foram ofertadas 81 vagas.

Fonte/ A Gazeta do Acre