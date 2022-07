IBGE abre 15.075 vagas para recenseadores; inscrições vão até 2ª

- Publicidade -

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu processo seletivo simplificado complementar com 15.075 vagas para recenseador no Censo Demográfico de 2022. O edital encontra-se publicado nesta quinta-feira (28/7) no Diário Oficial da União (DOU).

As inscrições gratuitas começam nesta quinta e vão até a próxima segunda-feira (1º/8). Para realizar a inscrição de forma on-line, o candidato deverá acessar a página do IBGE e preencher e enviar o formulário de inscrição.