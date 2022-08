Iapen completa 15 anos com resultados no trabalho de reinserção social dos apenados

- Publicidade -

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) completa 15 anos neste domingo, 31. Por isso, o estande do Iapen na Expoacre 2022, em Rio Branco, está especial.

No Parque de Exposições, o público poderá apreciar um pouco da produção dos apenados do sistema prisional do Estado. Os trabalhos realizados em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Senador Guiomard, entre outras cidades, estão sendo expostos na maior feira de agronegócios do Estado.

O processo de reinserção é uma contribuição de prestação de serviço contínuo e em conjunto com diversas instituições, visando fortalecer a economia e garantir oportunidades futuras aos que atualmente estão reclusos.

“Nós temos o polo moveleiro, temos o termo de cooperação com o Ibama, na apreensão de madeiras, para que possamos fomentar o trabalho, há parcerias para que possamos ofertar educação técnica para que quem esteja está recluso, quando sair, tenha oportunidade de ser reinserido no convívio social. Temos uma parceria com o Deracre, em que cerca de 20 apenados fazem a manutenção da AC-40”, ressaltou o presidente do Iapen, Glauber Feitoza.

O sistema prisional do Acre envolve milhares de famílias. De acordo com o presidente, há em torno de dez mil apenados, sendo seis mil em regime fechado, dois mil em semiaberto e mais de 700 pessoas cumprindo medidas alternativas.



De acordo com a coordenadora do escritório social do Iapen, Tânia Filgueiras, o trabalho dos servidores é de enorme relevância fora do âmbito do sistema prisional, visando oferecer melhor assistência a todos que um dia estiveram reclusos.

“Agora há um escritório social para receber os ex-apenados. É um equipamento novo no Brasil e trabalha com ações voltadas para a garantia dos direitos das pessoas que estiveram reclusas”, afirmou a coordenadora.

Assessoria