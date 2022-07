Humberto Martins abre o jogo e relembra ‘perrengue’ com viagra: “Parecia que a cabeça ia explodir”

- Publicidade -

Humberto Martins faz o maior sucesso na televisão brasileira. Ao longo dos anos, o artista deu vida a inúmeros papéis em novelas e o intérprete teve sua fase de galã nas décadas passadas. Em entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, o global falou mais sobre a carreira e dissertou a respeito de certos acontecimentos de sua vida pessoal.

Como no dia que decidiu tomar um viagra para melhorar o desempenho sexual. No entanto, o objetivo não foi cumprido já que o medicamento causou efeitos colaterais em Humberto. Para Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, Martins revelou que o estimulante sexual causou fortes dores de cabeça, a ponto de achar que a parte superior do corpo iria explodir.

“Tomei uma vez isso, mas passei mal para caceta, parecia que a cabeça ia explodir”, contou. “Eu tinha uma namorada, uma das gatas que eu saia, naquela época eu era bastante namorador… E você não ganha ninguém, você sente o sinal verde da mulher. O homem que acha que ganha alguém é um idiota. Você percebe [o sinal] e ok… Se [você] não for é um idiota, otário que não percebeu a coisa. Hoje não existe mais nada disso, hoje estou tranquilão, aposentado”, declarou.

Nu frontal

Humberto também comentou sobre a polêmica sessão de fotos que fez anos atrás que contou até com um nu frontal do ator. “Eles queriam fazer um fotão, um nu frontal. A pedidos (do público). Negociação para lá, para cá… Foi no estilo ‘Brasil 500 anos‘, e eu fazia ‘Uga Uga‘, vestido de índio, usando tanga… aí resolvemos fazer assim. Teve uma proposta por trás. Tem que ter uma proposta por trás, porque gratuitamente não existe”, falou.

Fonte/ Portal BR.bolavip.com