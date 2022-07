Homem tenta incendiar casa com ex-mulher dentro e é preso

- Publicidade -

Um homem, de 40 anos, foi preso após colocar fogo na casa da ex-mulher, de 56 anos, na QR 116, em Santa Maria, por volta das 6h, deste sábado (23). A ex-companheira, que estava dentro da residência no momento, por sorte, não se feriu. As chamas atingiram apenas o quarto dela.

Quando os policiais militares chegaram ao local, os bombeiros já tinham extinguido o incêndio. A cama ficou destruída (foto de destaque). Veja imagens:

Segundo os agentes, o homem entrou na casa da ex pelo telhado e jogou gasolina em todos os cômodos. Ele ficou esperando a vítima e, assim que ela chegou, colocou fogo no quarto com ambos lá dentro.

Os vizinhos ajudaram a conter as chamas, e evitaram a tragédia.

Os dois foram levados à 20ª Delegacia de Polícia, no Gama. O homem vai responder por incêndio em edificação e Maria da Penha.