Homem suspeito de matar os pais com golpes de marreta é preso

Um homem foi preso na última segunda-feira (04), no bairro de Sacramento, um homem suspeito de matar os pais a marretadas. A prisão foi feita após Emerson Lopes Bucker Martins chamar atenção de quem passava pela galeria comercial Infinity, no bairro Pacheco, por estar com as roupas ensanguentadas.

Assustados com a condição em que Emerson se encontrava, alguns transeuntes procuraram o Segurança Presente e relataram a presença do homem. Ao ser abordado, Emerson se mostrou confuso, não respondeu a nenhuma pergunta dos agentes e ainda tentou fugir. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói.

Agentes encontraram com Emerson R$ 4.200 em espécie, um celular, documentos de previdência social e cartões de banco em nome do pai, Antônio Ribeiro Bucker Martins.

Os corpos de Antônio e Maria de Fatima Lopes Santos foram encontrados por policiais do 7ºBPM de São Gonçalo, que identificaram o duplo homicídio, isolaram o local e acionaram a perícia.

Fonte/ Portal Yahoo.com