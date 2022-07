Homem sobrevive a tiros na nuca e pescoço

- Publicidade -

Um homem identificado por Daniel da Costa Batista, de 31 anos, foi vítima de tentativa de homicídio, ocorrido na noite desta sexta-feira, 01, na rua Pantanal no ramal do Polo Benfica, na região do 2° Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações, Daniel estaria em um bar consumindo bebidas alcoólicas na companhia de duas pessoas, quando dois homens armados chegaram no local e apontaram as armas contra o grupo, as duas pessoas que estavam com Daniel saíram correndo, mas ele foi dominado pelos dois desconhecidos e levado para um ramal próximo onde foi alvejado com um tiro na nuca, que segundo o médico do SAMU a bala transfixou e saiu na boca quebrando alguns dentes, um outro tiro atingiu o pescoço e outro o tórax.

O Médico Castro, que atendeu o rapaz, afirmou que a gravidade dos ferimentos e os locais do corpo atingido é um milagre a vítima ter sobrevivido.

Daniel foi socorrido pela equipe de suporte avançado do SAMU e apesar da gravidade, ele chegou a viatura andando e consciente e chegou no Pronto Socorro de Rio Branco lúcido, o que surpreendeu toda equipe médica do trauma de Urgência e Emergência.

Investigadores do Grupo de Pronto Emprego da Polícia Civil iniciaram investigação sobre quem teria tentado executar a vítima e qual a motivação para o crime.

Veja vídeo: