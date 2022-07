Homem sai de casa para comprar cigarro é encontrado ferido com tiro no rosto

- Publicidade -

Mateus dos Reis Fernandes, 31 anos, foi alvejando com um tiro na Rua João Paulo no Bairro Belo Jardim na noite desta segunda-feira, (4) em Rio Branco Acre.

Segundo informações de familiares, Mateus chegou do trabalho e a esposa pediu para ele ir comprar cigarro pra ela, poucos minutos após a saída de Mateus, vizinhos vieram desesperados informar que ele teria sido baleado e estava caído ao chão.

O SAMU foi acionado para socorrer a vítima e informou a nossa equipe que o tiro pegou do lado da bochecha e saiu no outro ocasionando a quebra de alguns dentes. O estado de saúde da vítima é considerado estável sem risco de vida.

A Policia Militar esteve no local para colher informações de populares a respeito do ocorrido e em seguida, foi para o Pronto Socorro colher depoimento da esposa da vítima que o acompanhou no transporte na VTR do SAMU.