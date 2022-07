Homem quer amputar uma das pernas para se parecer com alienígena

- Publicidade -

Conhecido pelas modificações corporais, o francês Anthony Loffredo, apelidado de “alien negro”, está planejando mais uma amputação. Após arrancar dois dedos de cada mão, o homem de 33 anos agora planeja remover uma de suas pernas. O objetivo, segundo ele, é ficar ainda mais parecido como um alienígena.

Além dos dedos e da perna, caso a ampute, Loffredo tem o nariz, as orelhas e parte do lábio superior amputados – está última remoção, inclusive, dificulta sua fala.

O homem ainda colocou implantes subcutâneos para criar saliências na cabeça e rosto e até um corte na língua para deixá-la bifurcada. E como se não bastasse, todo seu corpo é preenchido com tatuagens de cores escuras, incluindo os olhos.

O artista já tem mais de 1,2 milhão de seguidores nas redes sociais e recebe constantes críticas pelas mudanças que realiza no corpo.

No Brasil, há dois casos similares: o Caveira e o Diabão. No primeiro caso, Fernando Franco de Oliveira esculpiu o corpo com língua bifurcada, dentes afiados, chifres, 99% do corpo tatuado, nariz e orelhas cortados.

Já Michel Faro Praddo, o Diabão, realizou diversos procedimentos para se parecer com o diabo. O tatuador modificou várias partes do corpo, chegando a arrancar um dedo para ter garras e, assim, se assemelhar ainda mais ao demônio.