Homem que espancou e torturou “Nego Bau” permanece preso

Em audiência que ocorreu nesta quinta-feira (14), o juiz Raimundo Nonato da Costa Maia, responsável pela 3a vara criminal não acatou o pedido da defesa de Jefferson Castro da Silva condenado pelo crime de tortura.

Jefferson, é o mecânico que gravou o vídeo cortando o dedo de Renan Almeida mais conhecido como “Nego Bau” .O chocou os acreanos pela tamanha covardia feita contra uma pessoa em situação sem defesa física e vive em situação de rua.

Após as gravidades sofridas pela tortura, “Nego Bau” foi internado no Hospital de Urgência e Emergência (HUERB) e morreu no dia 15 de Janeiro de 2022.

Condenado há 5 anos de prisão pela justiça, Jefferson Castro da Silva Ferreira poderá ficar mais tempo na cadeia se o pedido do Ministério Público do Estado (MPE) for aceito.

O advogado de defesa tentou recurso para que Jefferson Castro da Silva cumprisse a pena no regime semi-aberto e responder a sentença em liberdade. O juiz afirmou que o crime é grave, cruel e portanto o réu permanecerá em regime fechado até o cumprimento da pena.