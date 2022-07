Homem perde iPhone e vê na nuvem vídeo de jovem que o achou: ‘Vem buscar’

- Publicidade -

Uma adolescente conseguiu avisar ao dono de um iPhone perdido que havia recuperado o aparelho dele por meio de um vídeo salvo na conta do proprietário, pela nuvem da Apple. O caso ocorreu em Porto Velho e o vídeo em que a estudante Esther Araújo aparece dando instruções sobre como o celular poderia ser recuperado fez sucesso nas redes sociais.

No vídeo publicado pela namorada do arquiteto Luiz Carvalho, dono do aparelho, há duas semanas, Esther manda o recado: “Moço, dono do celular que você deixou cair, a gente encontrou ele e estudamos na escola 4 de Janeiro. Vem buscar”.

“Coloquei o celular dentro da bolsa. Na pressa, coloquei em um bolso aberto. A bolsa é de um material liso e o celular estava sem capa, então facilmente desliza ali”, lembra Carvalho sobre o momento em que acredita ter deixado o celular cair. “Me desesperei porque tudo eu movimento lá, conta de banco, conta da empresa, registro de obra e tudo mais. Bate aquela sensação de ‘já era'”.

Para bloquear e tentar localizar o celular, ele entrou na nuvem, mas se deparou com o vídeo “tranquilizador”. Como já havia dado o horário de ir embora, ela deixou o celular com um responsável no colégio e ele foi buscar.

Esther disse que essa foi a primeira vez em que isso lhe ocorreu, mas que já sabia como tentar avisar ao proprietário do celular. “Como eu sabia que o iPhone tem a nuvem e que dá para acessar de qualquer lugar, então pensei: ‘Se eu fizer um vídeo aqui, ele pode acessar e procurar o celular dele'”.

Ela se diz “chocada” pelo vídeo ter feito sucesso. “Nunca pensei que um vídeo em que fiz para ajudar o dono a achar o celular dele teria tanta visualização”, disse a estudante. “Fiquei muito feliz também com o carinho das pessoas”.

Eles relataram que ainda não conseguiram se ver pessoalmente, mas Carvalho quer agradecê-la pela atitude dela que ele considerou “incrível”. “A atitude dela em pensar rápido que, de que algum modo, eu acessaria o vídeo pela nuvem foi incrível. Era para ser uma atitude normal, mas infelizmente temos de lidar com pessoas mal intencionadas”.