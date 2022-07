‘Homem mais bonito do mundo’, segundo Anitta, é comprometido e diz que não toparia noite quente com a cantora

- Publicidade -

Anitta não pestanejou ao elogiar Dominique Honnebier após o ter notado do palco em um de seus shows internacionais. Do palco, a Poderosa notou o moço, de 29 anos, na plateia e disse: “Nunca vi uma pessoa tão bonita na minha vida inteira”. O holandês é namorado da influenciadora brasileira Gaby Costa. Anitta, como é sabido, está comprometida. Se não fosse, Dominique diz que não toparia uma noite a três com a cantora, caso ela convidasse.

“A resposta seria um ‘não’. Não divido minha namorada com ninguém. Isso inclui outras mulheres.”, comentou ele, em entrevista ao site F5.

Dominique, que trabalha na área financeira, conheceu a namorada através do Instagram. O vídeo com a cena no show da Anitta viralizou recentemente nas redes sociais. Em seguida, o holandês passou a ser seguido por muitos brasileiros nas redes sociais. A repercussão o deixou bastante feliz.

“Os brasileiros estão chegando o tempo todo! Eu os amo muito, eles são tão amigáveis ​​e abertos. Eles falam coisas como: ‘Anitta está certa’ ou ‘É a primeira vez que concordo com Anitta’.”, acrescentou ele à publicação.

Galeria: Foto reprodução do Instagram