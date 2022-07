Homem invade culto evangélico no momento da adoração e mata jovem

- Publicidade -

Um homem de 26 anos foi morto a tiros durante um culto evangélico nesse domingo (10), em São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas. Quatro suspeitos foram levados para a delegacia, nesta segunda-feira (11). As causas do assassinato ainda são investigadas.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, uma testemunha relatou aos policiais que, no momento do crime, os membros da igreja estavam de pé, pois era o período de adoração. De repente, um homem entrou no templo, chegou a cumprimentar algumas pessoas e efetuou três disparos contra a vítima, à curta distância.

Logo depois, o autor saiu da igreja e entrou em um carro pelo lado direito. O veículo saiu do bairro com os faróis apagados.

A Polícia Militar fez uma operação para localizar os envolvidos no assassinato, inclusive analisando imagens de câmeras de segurança próximas do local do crime. Os militares encontraram nas imagens um carro que poderia ter sido utilizado para a fuga dos suspeitos e anotaram a placa.

Com posse das informações, a Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. No carro, estavam três homens e uma mulher. Com eles, foi apreendida uma arma que pode ter sido usada no crime.

O caso será investigado pela Polícia Civil.