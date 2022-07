Homem fica preso em entrada de ar condicionado ao tentar invadir prédio de juizado; vídeo

- Publicidade -

Um homem chamado Aurélio Rodrigues da Silva ficou preso na caixa de entrada de ar condicionado no prédio do Juizado Especial em Floriano, no Piauí. Ele foi encontrado na manhã desta quinta-feira (7) e levado para a Central de Flagrantes da cidade.

Homem fica preso em caixa de ar condicionado ao tentar invadir prédio de juizado, em Floriano, no Piauí

Segundo a Polícia Militar, o homem teria tentado invadir o prédio e ficou preso, e não conseguiu entrar.

Ele teria chegado ao local durante a madrugada, e teve de esperar até as primeiras horas da manhã, quando foi encontrado pelos policiais militares, por volta das 6h.

A PM acionou o Corpo de Bombeiros da cidade, que cortaram a grade de ferro e o liberaram. Segundo os bombeiros, ele não sofreu ferimentos, mas reclamava das dores por ter passado horas na posição.