Homem espanca idoso após suposto assédio a criança de 10 anos

Um homem, de 60 anos, está internado em estado grave na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Regional de Ceilândia (HRC) após ser espancado com chutes e socos no meio da rua, em Samambaia, nessa terça-feira (19/7). Segundo as investigações, o idoso teria proferido palavras de baixo calão a uma menina, de 10 anos. Revoltado, o padrasto da criança foi ao local e agrediu o homem.

O caso ocorreu por volta das 16h30, na QR 425. Sob efeito de álcool, o idoso estava na calçada de uma rua, no momento em que a criança passou e ele a chamou de “gostosa”. A menina ligou para o namorado da mãe, de 26 anos, e relatou o fato.

Revoltado, o homem chegou e começou a desferir socos e pontapés contra a vítima. O chão ficou com marcas de sangue. O idoso foi conduzido ao hospital com as costelas quebradas e traumatismo craniano. O delegado-adjunto da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), Rodrigo Carbone, afirmou que o agressor já foi identificado e indiciado em menos de 24 horas depois do crime. “Ele responderá pela tentativa de homicídio qualificado por meio que impossibilitou a defesa da vítima”, finalizou.