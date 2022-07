Homem enfia garrafa no ânus, não consegue tirar, e esposa o leva ao hospital

- Publicidade -

Um homem irariano de 50 anos foi levado ao hospital com dores abdominais, constipação e incapacidade de ir ao banheiro. Ao chegar no hospital levado pela esposa, os médicos descobriram uma garrafa de 19 centímetros alojada no seu intestino. As informações são do Daily Mail.

De acordo com informações do jornal, ele ficou com medo da reação da mulher ao descobrir que ele havia introduzido o objeto no ânus. Por isso, demorou três dias para procurar ajuda.

Ele foi submetido a uma tomografia computadorizada, que constatou uma garrafa de 250 mL dentro dele. O homem teria colocado o objeto no local, mas não conseguiu retirá-la. Com isso, o objeto chegou a atingir o intestino grosso dele.

Os médicos não explicaram porque o homem enfiou a garrafa em si próprio, mas há muitos casos em que pacientes colocam objetos através do ânbus buscando gratificação sexual.