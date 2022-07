Homem é preso portando pistola 9mm na estrada de Senador Guiomard

- Publicidade -

Durante um patrulhamento na BR-317, na segunda-feira (18), no município de Senador Guiomard/AC, a Polícia Rodoviária Federal, prendeu em flagrante um homem por porte ilegal de armas.

Segundo os patrulheiros, foi feita a abordagem ao veículo modelo caminhonete, e no interior do carro foi encontrado uma pistola 9mm carregada com 14 munições.

A arma é de uso restrito das forças de segurança, e tem uso proibido a civis. Diante dos fatos, o condutor do veículo foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.