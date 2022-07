Homem é preso por posse de 200 arquivos de pornografia infantil

- Publicidade -

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante, nesta terça-feira (12/7) um homem por crime envolvendo pornografia infantil. Foi a quarta fase da Operação Downloader (baixador, em inglês), que tem por objetivo a repressão à divulgação de imagens e vídeos de exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. A prisão aconteceu na casa do investigado, em Planaltina.

Ao cumprir o mandado de busca e apreensão, a polícia encontrou mais de 200 arquivos de materiais relacionados à pedofilia infantil armazenados em um computador e pendrives. De acordo com a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC/PCDF), responsável pela operação, o investigado tem ensino médio, é patinador de supermercado e está afastado do trabalho pela Previdência Social. Ele contou aos agentes que baixa os materiais há cerca de cinco anos. está afastado pelo INSS e é patinador de supermercado.

A pena para o delito pelo qual o homem foi preso — armazenamento de imagens e vídeos de exploração sexual infantil pode chegar a quatro anos. Para o crime de disponibilização/divulgação de material de pornografia infantil pode levar a seis anos de detenção, por cada compartilhamento realizado.

Downloader

A operação Downloader está sob a responsabilidade da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). A primeira fase ocorreu em Samambaia, em 5 de novembro de 2021, quando um ajudante de pedreiro, 23 anos, foi preso em Samambaia. Na segunda, no Riacho Fundo 2, foi detido um técnico legislativo do Senado Federal, em 26 de janeiro de 2022. Na terceira fase, em 2 de fevereiro, foi preso um empresário do ramo hoteleiro, no Lago Sul.

Correio Braziliense