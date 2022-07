Homem é preso por agredir os próprios filhos que defendiam a mãe

- Publicidade -

Está à disposição da Justiça, um homem, de 35 anos, preso nesse domingo (3) por agredir os próprios filhos — um adolescente de 14 anos e uma menina de 9 — e ameaçar a esposa dentro de um bar em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Conforme informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o homem teria tido uma crise de ciúmes após a mulher decidir dançar sozinha no bar. As crianças tentaram defender a mãe e foram agredidas.

Os militares foram acionados para o bar, localizado na rua Bom Jardim, no bairro Jardim Uberaba. No local, encontraram a mulher, que relatou as agressões.

Segundo vítima, a família foi ao bar e, no local, ela e o marido ingeriram bebida alcoólica. Em determinado momento, a mulher decidiu dançar, o que revoltou o marido.

A mulher afirma que o homem, com ciúmes, ficou bastante exaltado e partiu para cima dela para agredi-la. Os filhos, então, tentaram defender a mãe, mas foram atacados pelo pai. O homem teria usado um pedaço de cipó para agredir as crianças.

Quando os policiais chegaram ao bar, o homem já havia fugido. Contudo, os militares conseguiram localiza-lo e prendê-lo em flagrante. Ele estava em uma praça na rua Antônio de Pádua Rabelo Almeida.

A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: UAI