Homem é preso após espancar cachorro e manter ex-esposa em cárcere privado

Um influenciador digital, de 33 anos, foi preso na terça-feira (19) após policiais encontrarem ampolas de anabolizantes e documentos falsos na casa dele, em Praia Grande (SP). A Polícia Civil foi até o local após a ex-esposa dele denunciar que estava em cárcere privado e que o homem estava cometendo maus tratos a animais.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), ele é investigado por sequestro e cárcere privado, falsificação de produto terapêutico ou medicinal e falsificação de documento público, além de falsa identidade. Após ter passado por audiência de custódia, o rapaz foi solto e vai responder pelas acusações em liberdade.

Na residência do homem, os agentes encontraram anabolizantes, remédios controlados, uma arma de airsoft, munições, receituários azuis apenas com carimbo do médico e diplomas falsos nominais a ele, incluindo um do curso de Medicina.

Segundo a delegada Lyvia Cristina Bonella, a profissão oficial do suspeito é investigada. Nas redes sociais, ele se apresenta como treinador, psicólogo e psicoterapeuta do emagrecimento. No entanto, o rapaz possuía distintivos policiais, apesar de não ter registro dele no sistema de cadastro da polícia.

Ainda de acordo com Lyvia, a ex-mulher do homem conseguiu chamar a polícia ao caminhar até a avenida de uma praia enquanto passeava com o cachorro. Aos agentes, a vítima relatou que no último dia 11 ela foi agredida fisicamente. No domingo (17), o cachorro que vivia na casa sofreu maus tratos e a ação foi registrada por câmeras de monitoramento da garagem da residência. Nas imagens, o homem aparece aplicando golpes e chutando o animal.