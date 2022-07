Homem é internado em SP após tentar operar o próprio nariz em casa

Dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS, na sigla em inglês) divulgados em 2021, apontam que a rinoplastia é o quarto procedimento estético cirúrgico mais comum no mundo, e representou 8,4% das cirurgias plásticas realizadas em 2020.

De acordo com o órgão, em 2020, o Brasil foi o país que mais realizou cirurgias no rosto. Conforme o levantamento do ISAPS, 87.879 rinoplastias foram feitas no país naquele ano. Em segundo lugar vem a Turquia, com 66.950 e, em terceiro, os Estados Unidos, com 55.436.