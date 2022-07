Homem é executado com mais de sete tiros na Cidade do Povo

- Publicidade -

James Oliveira Mourão, de 34 anos foi executado com mais de sete tiros na rua Franco Silva, no bairro Cidade do Povo.

O crime ocorreu na noite desta terça-feira, 05, e de acordo com informações de moradores do local foram ouvidos mais de dez disparos de arma de fogo, em seguida a vítima foi encontrada ao lado da motocicleta agonizando.

A Polícia Militar foi acionada, mas ao chegar ao local percebeu que a vítima já estava sem vida. Uma equipe se suporte avançado do SAMU foi acionada para constatar o óbito.

De acordo com informações da equipe médica, foi possível visualizar sete perfurações nas costas e na cabeça da vítima.

Informações extra oficiais dão conta que possivelmente a morte de James esteja relacionada a questões de agiotagem com membros de facção, já que ele era conhecido no bairro como uma pessoa que emprestava dinheiro a juros.

As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP.